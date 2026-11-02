Юрист Ярмуш назвала серой зоной услуги платных "онлайн-подружек" в РФ

Рынок "онлайн-девушек" набирает популярность в России, утверждают СМИ. Мужчины платят им за разговоры, совместные игры и даже стримы сна, чтобы создать иллюзию отношений. Как устроен этот бизнес, насколько он легален и где грань между простыми стримами и вебкамом, разбиралась Москва 24.

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Ниша платных интернет-подружек стремительно набирает популярность в России, сообщил телеграм-канал Mash Money.



Одинокие мужчины обращаются к девушкам из специальных каталогов. Исполнительницы, например, изображают вторую половинку, показывают свои комнаты, приглашают на совместный просмотр чего-либо, проводят время за видеоиграми или даже позволяют просто понаблюдать за своим сном. Все это продается по часам.



По данным СМИ, такие услуги продвигают в основном через TikTok и Telegram, причем некоторые платформы дают скидки за положительные отзывы. Однако не всегда понятно, куда именно уходят деньги: в одном из случаев оплата идет через СБП, криптовалюту или посредника с казахстанской офертой, где нет ни названия юрлица, ни адреса.



Кроме того, одна из бывших исполнительниц рассказала журналистам, что поначалу выплаты от площадки были стабильными, причем платформа забирала 30–40% дохода. Затем начались задержки, а работниц месяцами склоняли бесплатно рекламировать сервис, угрожая увольнением и оставляя без выплат.



Подобный бизнес находится в серой зоне, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. С точки зрения закона, если девушки на стримах не раздеваются и не продают контент интимного характера, ничего не нарушается, отметила эксперт.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Другое дело, если в дальнейшем это перейдет в сексуальные взаимоотношения. Это может подпадать под административную и уголовную ответственность – занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ), создание и распространение порнографии (ст. 242 УК РФ).

Также, работая в серой зоне, девушки рискуют остаться без выплат. По словам Ярмуш, доказывать трудовые отношения с платформой без договора и взыскивать зарплату через трудовую комиссию или суд достаточно трудно, особенно если организация находится за пределами России.



"Клиенты тоже рискуют: если оплатят, но не получат обещанные услуги, жаловаться и возвращать деньги сложно – защита прав потребителя здесь не сработает", – добавила юрист.



Если девушки все же получают заработок от такой деятельности, специалист посоветовала им оформить самозанятость и платить налог. В противном случае в конце года ФНС может выявить неуплату и выставить штрафы и пени.

Причины популярности

Семейный психолог Юлия Метлова в беседе с Москвой 24 обратила внимание, что обычно подобные истории вызывают похожую первую реакцию: неужели нельзя просто найти человека и провести время вместе? Однако, по ее словам, на обычное общение требуется много сил.

"Нужно познакомиться, понравиться друг другу, поддерживать отношения. Плюс у второго человека есть свои желания: он может сегодня хотеть общаться, а завтра быть занят. В этой услуге заранее все понятно: человек выбирает девушку, время, формат, оплачивает и точно знает, что в этот конкретный час она будет включена в их общение", – уточнила специалист.

Большую роль играет предсказуемость – особенно для людей, которые тяжело переживают отказы. В обычном знакомстве всегда есть неизвестность: откликнется ли другой, сложится ли разговор. В платном формате значительная часть напряжения заранее убрана, а общение становится более понятным и безопасным, объяснила Метлова.





Юлия Метлова семейный психолог С играми еще проще: людям не надо специально придумывать, о чем разговаривать. Они вместе что-то делают, по ходу обсуждают происходящее, смеются – общение само складывается вокруг одной темы. Это гораздо легче, чем посадить двух незнакомых людей друг напротив друга и сказать: "Ну, общайтесь".

Просмотр сна подсвечивает ситуацию, когда человек готов платить за само присутствие другого рядом, объяснила психолог.

"Вспомним обычный вечер с близким человеком: люди могут вообще не общаться, один читает, второй занимается своими делами, но остается сам факт, что рядом кто-то есть. Именно это меняет ощущение. Для некоторых трансляция со спящим человеком дает похожее чувство: я сейчас не один", – добавила эксперт.

Метлова высказала мнение, что сам факт покупки такой услуги не стоит считать признаком психологической проблемы. Люди давно платят другим за совместный досуг в разных формах, и важно обращать внимание на то, какое место подобное общение занимает в жизни человека.

Психолог рассказала и о том, почему девушки идут в этот формат. Со стороны он выглядит привлекательно: можно находиться дома, самой выбирать время и зарабатывать на умении общаться или любви к играм. Также кому-то приятно ощущение, что выбирают именно ее и возвращаются за этим диалогом.





Юлия Метлова семейный психолог Есть и другая сторона. Если у нее плохой день или ей не интересен собеседник, клиент все равно пришел за приятным общением – значит, нужно включиться в разговор, проявлять интерес. По сути, настроение становится частью работы. Несколько часов такой включенности могут выматывать.

Также существует серьезный момент с границами. Для девушки это работа, но клиент постепенно может начать чувствовать, что между ними возникли личные отношения. Отсюда появляются ревность и ожидание, что исполнительница будет доступна и вне оплаченного времени.

В этой ситуации девушке придется снова и снова возвращать отношения в оплаченные рамки, поэтому легкими деньгами такое не назвать, заключила Метлова.

