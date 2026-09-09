Маргарита Симоньян назвала преувеличением новости о ее полной победе над раком

Маргарита Симоньян рассказала, что по результатам очередной компьютерной томографии у нее не обнаружено признаков новых злокачественных образований. Однако говорить о полной победе над раком молочной железы еще рано, добавила телеведущая. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Рак груди нельзя победить за год"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что по результатам последней компьютерной томографии у нее не выявлено признаков онкологического заболевания. 46-летняя журналист поблагодарила всех, кто ее поддерживал в борьбе с болезнью и "дал почувствовать радость жизни".

"Спасибо Господу, спасибо всем, кто молился. Спасибо всем. Слава Богу, все чисто", – рассказала Симоньян в своем телеграм-канале.

Позднее она уточнила, что речь идет о ремиссии и говорить о полном выздоровлении еще рано. Громкие заголовки в СМИ о ее победе над болезнью она назвала "немножко или множко" преувеличенными.





Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT Смотрите, рак груди нельзя победить за год. Все девчонки, которые через это проходят, знают, что наш срок – 5 лет. Это, вот то, что произошло вчера вашими молитвами и, конечно, силой Господа, означает, что просто на том ПЭТ/КТ, который я проходила вчера, признаков новых злокачественных образований не обнаружено.

По словам Симоньян, такие результаты могут указывать лишь на то, что она находится в ремиссии. Раковые клетки могут быть активны в течение 5 лет с момента операции, которая была год назад, добавила она.

"Еще 4 года гормональной терапии, тройной гормональной терапии, с ее расчудесными, распрекрасными побочными эффектами. Еще 4 года молитв – ваших молитв, спасибо вам большое", – отметила Маргарита.

Симоньян также назвала результаты томографии "маленькой промежуточной победой".

Болезнь на фоне стресса

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Впервые Маргарита Симоньян рассказала, что у нее диагностировали серьезное заболевание, в начале сентября 2025 года, а 9-го числа она сообщила о перенесенной операции. В конце месяца выяснилось, что речь шла об онкологии.

В ноябре стало известно о начале курса химиотерапии, а в конце января Симоньян впервые показала подписчикам снимок без парика и волос. В подписи она указала: "Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет".

В личном блоге Маргарита все это время рассказывала о течении болезни: она уточнила, что рак выявили на первой-второй стадии. По словам Симоньян, на фоне стресса, после того как ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, впал в кому в конце 2024 года и умер 26 сентября 2025-го, онкология развивалась "в ураганном режиме".





Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT Жила первые 40 дней с Тиграном в больнице, когда он впал в кому, – это правда. И вот тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак.

В апреле 2026 года Маргарита в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ рассказала, что Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем. При этом до госпитализации режиссер вел здоровый образ жизни: проходил 10 тысяч шагов ежедневно, регулярно принимал лекарства и обследовался.

После госпитализации врачи сообщили Симоньян, что мозг ее супруга разрушен полностью и надежды нет.

"Я все равно ходила каждый день с ним, разговаривала, читала ему, молилась. Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили – рефлекторно", – рассказала она.

Работа и жизнь ради детей

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Евгения Гусева

Сейчас главный редактор телеканала RT совмещает лечение, работу и воспитание детей.

"Ну, как видите, работаю, продолжаю. У меня маленькие дети (у Симоньян трое детей – дочери Марьяна, Маро и сын Баграт. – Прим. ред.). Я не могу просто лечь, лежать и плакать. Я не имею права", – сказала она.

При этом Симоньян отметила, что не считает себя счастливой из-за смерти мужа, но старается сохранять силы и продолжать работать.

В одном из интервью Маргарита заявила, что ее не мучают вопросы о причинах пережитых трудностей. Она подчеркнула, что важно бороться и делать все, что в силах. Например, в этом году Симоньян достигла своей главной цели – написала книгу о своих отношениях с Кеосаяном.

Произведение под названием "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" вышло в августе. Книга посвящена режиссеру Тиграну Кеосаяну. Первый тираж составил 50 тысяч экземпляров, издательство уже приняло решение о допечатке. Выручку от продаж направят на помощь пострадавшим в результате атак украинских беспилотников.

Кроме того, Симоньян приняла активное участие в работе Восточного экономического форума и Московской международной книжной ярмарки, где общалась с читателями.