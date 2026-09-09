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09 сентября, 14:23

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Маргарита Симоньян назвала преувеличением новости о ее полной победе над раком

"Промежуточная победа": борющаяся с онкологией Маргарита Симоньян рассказала о ремиссии

Маргарита Симоньян рассказала, что по результатам очередной компьютерной томографии у нее не обнаружено признаков новых злокачественных образований. Однако говорить о полной победе над раком молочной железы еще рано, добавила телеведущая. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Рак груди нельзя победить за год"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что по результатам последней компьютерной томографии у нее не выявлено признаков онкологического заболевания. 46-летняя журналист поблагодарила всех, кто ее поддерживал в борьбе с болезнью и "дал почувствовать радость жизни".

"Спасибо Господу, спасибо всем, кто молился. Спасибо всем. Слава Богу, все чисто", – рассказала Симоньян в своем телеграм-канале.

Позднее она уточнила, что речь идет о ремиссии и говорить о полном выздоровлении еще рано. Громкие заголовки в СМИ о ее победе над болезнью она назвала "немножко или множко" преувеличенными.

Смотрите, рак груди нельзя победить за год. Все девчонки, которые через это проходят, знают, что наш срок – 5 лет. Это, вот то, что произошло вчера вашими молитвами и, конечно, силой Господа, означает, что просто на том ПЭТ/КТ, который я проходила вчера, признаков новых злокачественных образований не обнаружено.
Маргарита Симоньян
главный редактор телеканала RT

По словам Симоньян, такие результаты могут указывать лишь на то, что она находится в ремиссии. Раковые клетки могут быть активны в течение 5 лет с момента операции, которая была год назад, добавила она.

"Еще 4 года гормональной терапии, тройной гормональной терапии, с ее расчудесными, распрекрасными побочными эффектами. Еще 4 года молитв – ваших молитв, спасибо вам большое", – отметила Маргарита.

Симоньян также назвала результаты томографии "маленькой промежуточной победой".

Болезнь на фоне стресса

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Впервые Маргарита Симоньян рассказала, что у нее диагностировали серьезное заболевание, в начале сентября 2025 года, а 9-го числа она сообщила о перенесенной операции. В конце месяца выяснилось, что речь шла об онкологии.

В ноябре стало известно о начале курса химиотерапии, а в конце января Симоньян впервые показала подписчикам снимок без парика и волос. В подписи она указала: "Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет".

В личном блоге Маргарита все это время рассказывала о течении болезни: она уточнила, что рак выявили на первой-второй стадии. По словам Симоньян, на фоне стресса, после того как ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, впал в кому в конце 2024 года и умер 26 сентября 2025-го, онкология развивалась "в ураганном режиме".

Жила первые 40 дней с Тиграном в больнице, когда он впал в кому, – это правда. И вот тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак.
Маргарита Симоньян
главный редактор телеканала RT

В апреле 2026 года Маргарита в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ рассказала, что Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем. При этом до госпитализации режиссер вел здоровый образ жизни: проходил 10 тысяч шагов ежедневно, регулярно принимал лекарства и обследовался.

После госпитализации врачи сообщили Симоньян, что мозг ее супруга разрушен полностью и надежды нет.

"Я все равно ходила каждый день с ним, разговаривала, читала ему, молилась. Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили – рефлекторно", – рассказала она.

Работа и жизнь ради детей

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Евгения Гусева

Сейчас главный редактор телеканала RT совмещает лечение, работу и воспитание детей.

"Ну, как видите, работаю, продолжаю. У меня маленькие дети (у Симоньян трое детей – дочери Марьяна, Маро и сын Баграт. – Прим. ред.). Я не могу просто лечь, лежать и плакать. Я не имею права", – сказала она.

При этом Симоньян отметила, что не считает себя счастливой из-за смерти мужа, но старается сохранять силы и продолжать работать.

В одном из интервью Маргарита заявила, что ее не мучают вопросы о причинах пережитых трудностей. Она подчеркнула, что важно бороться и делать все, что в силах. Например, в этом году Симоньян достигла своей главной цели – написала книгу о своих отношениях с Кеосаяном.

Произведение под названием "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" вышло в августе. Книга посвящена режиссеру Тиграну Кеосаяну. Первый тираж составил 50 тысяч экземпляров, издательство уже приняло решение о допечатке. Выручку от продаж направят на помощь пострадавшим в результате атак украинских беспилотников.

Кроме того, Симоньян приняла активное участие в работе Восточного экономического форума и Московской международной книжной ярмарки, где общалась с читателями.

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