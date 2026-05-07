Экономист Бессонов назвал факторы, сдерживающие инфляцию в России

Инфляционные качели

Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию в 0,02% с 28 апреля по 4 мая. Предыдущий раз снижение цен по недельным данным наблюдалось с 26 августа по 1 сентября 2025-го, когда показатель достиг 0,08%.

В опубликованном ведомством документе сообщается, что за период с 28 апреля по 4 мая 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%. С начала месяца этот показатель равен 99,99%, а с начала года – 103,19%.

За прошедшую неделю цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,7% (против 1,6% неделей ранее). Сильнее всего подешевели огурцы (-11,6%) и помидоры (-7,5%), а также незначительно – бананы (- 0,5%) и яблоки (- 0,1%). При этом выросли цены на капусту (2,8%), лук (1,3%), свеклу и морковь (1,0%). Среди других продуктов заметнее всего подешевели яйца (-1%), вареная колбаса и рис (- 0,4%), в то время как рост показали фруктово-ягодные консервы для детского питания (0,6%), мясо кур (0,5%), гречка (0,4%) и сахар (0,3%).

Из непродовольственных товаров подорожали спички (1%), зубные щетки (0,6%), пасты (0,3%), туалетная бумага, пеленки и подгузники, прокладки (0,2%). При этом подешевели стиральные порошки (-0,2%) и хозяйственное мыло (-0,1%). Упали в цене телевизоры (-0,9%), электропылесосы (-0,7%) и смартфоны (-0,2%), цены на автомобили не изменились, бензин и дизель выросли на 0,1%. В числе медикаментов выросли цены на нимесулид (0,9%), ренгалин (0,8%), активированный уголь (0,5%) и валидол (0,4%), снизились – на нафазолин (-0,5%) и корвалол (-0,1%) .

Ранее стало известно, что после подписания соглашений между властями, торговыми сетями и поставщиками в 11 регионах России снизились торговые наценки и цены на социально значимые продукты. В среднем по 39 категориям товаров стоимость уменьшилась на 11,3%, особенно на помидоры (–34,7%), творог (–28,5%) и картофель (–20,7%). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала активнее заключать такие соглашения, в том числе на яйца, хлеб, овощи и мясо. Также снизились оптовые цены на свинину: полутуша подешевела на 6% за неделю, а отдельные части – на 3–22%.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла о значительном усилении проинфляционных рисков в российской экономике, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке и возможными корректировками бюджетной политики. По ее словам, из-за высоких инфляционных ожиданий показатель пока не стабилизировался на низких уровнях, а перегрев спроса практически исчерпан. Набиуллина также отметила высокую сберегательную активность граждан.

В то же время ранее ФАС выдала предостережения экспертам, публично прогнозировавшим рост цен на продукты и топливо в 2026 году. В ведомстве пояснили, что такие заявления могут быть восприняты бизнесом как сигнал к повышению цен и вызвать ажиотажный спрос, что содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Часть цикла

По мнению доцента департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимира Бессонова, дефляция случается в России регулярно – даже не на недельном, а на месячном уровне.

"Чаще всего это связано с сезонностью: индекс потребительских цен летом растет медленнее или даже снижается, а зимой – быстрее. Это нормальная ситуация, и она не означает ни замедления, ни ускорения инфляции. Чтобы понять реальную динамику, нужно убрать сезонную волну", – рассказал эксперт Москве 24.

При этом недельные данные демонстрируют высокую неинформативную волатильность, и чем меньше шаг по времени, тем она выше. Кроме того, недельный индикатор строится по более узкой информационной базе – примерно из 110 товаров вместо 550 в месячном.

"Платой за оперативность является точность. Основной показатель – индекс потребительских цен на месячной основе. Предварительные оценки на базе недельной статистики порой совпадают с месячными, а иногда заметно отличаются", – уточнил Бессонов.





Владимир Бессонов доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Однако в нынешней ситуации это все равно хороший знак. Банк России принимает серьезные меры для снижения инфляции, платой за которые стали высокие процентные ставки, снижающие экономическую активность. Чем раньше получится увидеть полезные плоды этой политики, тем лучше. Это означает, что можно будет продолжить снижение процентных ставок и смягчить денежно-кредитную политику.

Также, по словам экономиста, высокая инфляция не бывает стабильной. Если ее темпы возрастают, вместе с ними увеличивается и волатильность динамики индексов потребительских цен.

"Руку на отсечение, что не будет нового инфляционного ускорения, я бы не дал. Но есть причины для осторожного оптимизма. Банк России длительное время проводит жесткую денежно-кредитную политику, нет ничего удивительного в том, что она приносит плоды", – добавил экономист.

Кроме того, он уточнил, что экономика уже полтора года фактически находится в состоянии стагнации – рост реальных денежных доходов населения почти прекратился, что снижает давление со стороны спроса. В то же время впереди индексация тарифов на ЖКУ в июле, что является проинфляционным фактором.

"Также динамика цен зависит от событий, которые могут произойти. Например, кто знал, что в конце февраля президент США Дональд Трамп начнет очередную войну? Это имеет последствия, в том числе может сказаться и на динамике потребительских цен в России. Прогнозирование темпов инфляции – занятие особо неблагодарное", – сказал он.

В то же время, когда начинается новый урожай, стоимость плодоовощной группы падает. Еще один фактор для снижения цен – достаточно длительное укрепление реального обменного курса рубля. Тогда рост цен на импортируемые товары сдерживается или даже снижается, а страна ввозит значительную часть непродовольственных товаров.





Владимир Бессонов доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сдерживание роста доллара является одним из инструментов борьбы с инфляцией, но у этого есть и негативные стороны: страдают экспортеры, снижаются поступления в бюджет, укрепляться до бесконечности рубль не может. Здесь может быть эффект отложенной инфляции.

Также в борьбе с инфляцией Банк России использовал повышение процентных ставок, что привело к уникальному периоду высоких реальных ставок по депозитам.

"Это сформировало сберегательную модель поведения, что способствует сдерживанию инфляции. Но у этого есть и негативные стороны: экономика "рантье" (можно ничего не делать и получать доход), угнетение инвестиционной активности из-за высоких ставок и низкого спроса", – отметил эксперт.

Кроме того, растет так называемый денежный навес – сбережения, которые когда-то начнут возвращаться на потребительский рынок и окажут инфляционное давление со стороны спроса. Этот эффект размазывается во времени, но никуда не уходит, резюмировал Бессонов.

