Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 07:36

Спорт
Главная / Истории /

Вратарь ПСЖ Сафонов стал первым россиянином, который дважды попал в финал Лиги чемпионов

Великий Энрике и надежный Сафонов: как ПСЖ стал вторым финалистом Лиги чемпионов

6 мая французский ПСЖ сыграл вничью на выезде с немецкой "Баварией" со счетом 1:1 в ответном полуфинале Лиги чемпионов и прошел в главный матч турнира по сумме двух встреч 6:5. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов сделал пять сейвов, чем помог своей команде добиться успеха. За большим достижением подопечных Луиса Энрике наблюдал спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: Getty Images/EyesWideOpen

Первая встреча ПСЖ и "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов получилась исторической – девять голов на двоих, 5:4 в пользу парижан. Не матч, а концерт. Ждали примерно того же, так как обе машины обычно добиваются результата, не сидя в окопах, а штурмуя чужие владения. Но, как оказалось, у наставника парижан Луиса Энрике, в отличие от его оппонента Венсана Компани, есть в запасе и оборонительная модель игры.

Команда испанского специалиста сразу поставила соперника в затруднительное положение: уже на 3-й минуте опорник французской кавалерии Фабиан Руис бросил в прорыв по левому флангу Хвичу Кварацхелия, грузин покатил в центр штрафной под удар Усману Дембеле, и тот попал в пространство между перекладиной и перчатками Мануэля Нойера – 1:0.

Казалось, вот она – затравка на новую серию бомбардировки космического масштаба, да не тут-то было. ПСЖ показал, что когда надо, он может и хочет не творить, а биться в кость. Особенно усердствовала пара центральных защитников в лице Вильяма Пачо и Маркиньоса, плюс потрясающий матч на левом фланге провел Нуну Мендеш. Да, через правый фланг обороны, за который отвечал Уоррен Заир-Эмери, дуло чуть больше ветра, но его страховали партнеры.

Плюс в створе на уровне сыграл Матвей Сафонов: особенно на 44-й минуте, когда Джамал Мусиала посылал мяч из центра перед штрафной в правый от российского голкипера угол, но тот сложился и погасил пламя. Но если этот момент был, скорее, рабочим, то вот несколькими минутами ранее Нойер вообще совершил чудо после того, как Жоао Невеш бил головой от газона в дальний угол, и великий немецкий вратарь невероятным образом просчитал отскок и выставил длиннющую руку.

В тайме втором парижане продолжили практиковать контратакующую модель: она пригождается им не так часто, все же доминация над многими соперниками в Лиге чемпионов и родной Лиге 1 колоссальная. Но эта модель есть в запасе, и она работает, когда необходимо. Во многом, за счет фантастической группы атаки, где практически каждый способен обыгрывать и один в один, а иногда и в два и в три. Особенно это касается Хвичи, пребывающего в фантастической форме. Вот и трудился Нойер в поте лица, вступая в игру заметно чаще Сафонова.

Матвей тоже без дела не простаивал, парировав парочку выстрелов и в итоге набрав пять сейвов за весь матч. Но сама "Бавария" без воздуха в обороне ПСЖ вдруг побледнела, притормозила, напоминая автомобиль на краш-тесте, который с размаха несется в стену. Команда Венсана Компани настолько привыкла разрывать оппонентов за счет мегаатакующего прессингующего стиля, что просто потерялась в непривычных обстоятельствах.

Гол в итоге пришел, но под самый-самый конец встречи: Альфонсо Дэвис проткнул мяч в штрафную на Харри Кейна, и английский форвард пробил верхом без шансов для Сафонова. Но сравнять счет по сумме двух встреч уже не моглось ни в плане оставшегося времени, ни в плане сил, которых в этой соковыжималке уже и не осталось.

Фото: FC Bayern via Getty Images/S. Mellar)

Луис Энрике празднует, вчистую переиграв своего более молодого коллегу. Который проводит в "Баварии" фантастическую работу, но даже этого не хватает для доминации над детищем непревзойденного испанца. Да, у мюнхенцев есть соблазн покритиковать главного арбитра встречи Жоау Пиньейру из Португалии, который в спорных ситуациях частенько принимал сторону парижан. Особенно в первом тайме, когда неудачный вынос ПСЖ из своей штрафной случайно прилетел в руку Жоау Невешу, что в глазах арбитра не потянуло на пенальти. Да и были основания выписать вторую желтую Нуну Мендешу после того, как на 29-й минуте португалец прервал атаку "Баварии" рукой, в которую мяч отскочил от газона. Простил.

Но пенять на судью – все же повод не искать причины в себе. Мюнхенцы же проиграли уж точно не из-за фемиды, а потому, что план соперника работал заметно лучше.

Мы очень счастливы. Жизнь непроста для тренеров и игроков, ведь надо сначала отпраздновать и насладиться сегодняшним вечером, а затем размышлять о финале. На мой взгляд, мы это заслужили. Показали высокий уровень мастерства и знали, когда защищаться, а когда атаковать.
Луис Энрике
главный тренер ПСЖ

ПСЖ долго мучился в поисках того, кто сумеет грамотно воспользоваться составом, в который вбухано сотни миллионов евро. Луис Энрике стал для них человеком, который вывел клуб во второй подряд финал Лиги чемпионов. И в третий в своей карьере – самый первый, и победный, был с "Барселоной" в 2015-м. На горизонте маячит третий "ушастый" кубок.

И невероятная гордость, что в отличие от прошлого сезона, который стал победным в исполнении парижан, в этом обороной верховодит Матвей Сафонов. А он, к слову, стал первым россиянином, который попал в главный матч турнира дважды. И, если все будет в порядке со здоровьем, наверняка сыграет в этом финале. Прошлый же он провел на скамейке под Джанлуиджи Доннаруммой, который уже давно смотрит матчи ЛЧ этого сезона по телевизору вместе с одноклубниками по "Манчестер Сити".

ПСЖ стал лишь пятой командой в XXI веке, которой удалось попасть в финал ЛЧ два раза подряд. "Бавария" же не появлялась там аж с 2020-го. Компани наверняка сделает выводы: он больше не спорный вариант, пришедший в клуб из провалившего сезон английского "Бернли" в 2024-м, а тренер, который способен ставить один из самых ярких и мощных перфомансов в мире. Просто надо подкрутить еще пару винтиков.

Парижане же встретятся в Будапеште 30 мая с лондонским "Арсеналом", который ранее прошел мадридский "Атлетико". Фанатов снова ждет битва противоположных стилей – одна из лучших атак против выдающейся обороны лондонцев Микеля Артеты. Годом ранее на месте англичан был миланский "Интер", и отлетел со своими заградительными сетями 0:5. Как сложится в этот раз – невероятная интрига.

Читайте также


Камзин Никита

спортистории

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика