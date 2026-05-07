Вратарь ПСЖ Сафонов стал первым россиянином, который дважды попал в финал Лиги чемпионов

6 мая французский ПСЖ сыграл вничью на выезде с немецкой "Баварией" со счетом 1:1 в ответном полуфинале Лиги чемпионов и прошел в главный матч турнира по сумме двух встреч 6:5. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов сделал пять сейвов, чем помог своей команде добиться успеха. За большим достижением подопечных Луиса Энрике наблюдал спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: Getty Images/EyesWideOpen

Первая встреча ПСЖ и "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов получилась исторической – девять голов на двоих, 5:4 в пользу парижан. Не матч, а концерт. Ждали примерно того же, так как обе машины обычно добиваются результата, не сидя в окопах, а штурмуя чужие владения. Но, как оказалось, у наставника парижан Луиса Энрике, в отличие от его оппонента Венсана Компани, есть в запасе и оборонительная модель игры.

Команда испанского специалиста сразу поставила соперника в затруднительное положение: уже на 3-й минуте опорник французской кавалерии Фабиан Руис бросил в прорыв по левому флангу Хвичу Кварацхелия, грузин покатил в центр штрафной под удар Усману Дембеле, и тот попал в пространство между перекладиной и перчатками Мануэля Нойера – 1:0.

Казалось, вот она – затравка на новую серию бомбардировки космического масштаба, да не тут-то было. ПСЖ показал, что когда надо, он может и хочет не творить, а биться в кость. Особенно усердствовала пара центральных защитников в лице Вильяма Пачо и Маркиньоса, плюс потрясающий матч на левом фланге провел Нуну Мендеш. Да, через правый фланг обороны, за который отвечал Уоррен Заир-Эмери, дуло чуть больше ветра, но его страховали партнеры.

Плюс в створе на уровне сыграл Матвей Сафонов: особенно на 44-й минуте, когда Джамал Мусиала посылал мяч из центра перед штрафной в правый от российского голкипера угол, но тот сложился и погасил пламя. Но если этот момент был, скорее, рабочим, то вот несколькими минутами ранее Нойер вообще совершил чудо после того, как Жоао Невеш бил головой от газона в дальний угол, и великий немецкий вратарь невероятным образом просчитал отскок и выставил длиннющую руку.

В тайме втором парижане продолжили практиковать контратакующую модель: она пригождается им не так часто, все же доминация над многими соперниками в Лиге чемпионов и родной Лиге 1 колоссальная. Но эта модель есть в запасе, и она работает, когда необходимо. Во многом, за счет фантастической группы атаки, где практически каждый способен обыгрывать и один в один, а иногда и в два и в три. Особенно это касается Хвичи, пребывающего в фантастической форме. Вот и трудился Нойер в поте лица, вступая в игру заметно чаще Сафонова.

Матвей тоже без дела не простаивал, парировав парочку выстрелов и в итоге набрав пять сейвов за весь матч. Но сама "Бавария" без воздуха в обороне ПСЖ вдруг побледнела, притормозила, напоминая автомобиль на краш-тесте, который с размаха несется в стену. Команда Венсана Компани настолько привыкла разрывать оппонентов за счет мегаатакующего прессингующего стиля, что просто потерялась в непривычных обстоятельствах.

Гол в итоге пришел, но под самый-самый конец встречи: Альфонсо Дэвис проткнул мяч в штрафную на Харри Кейна, и английский форвард пробил верхом без шансов для Сафонова. Но сравнять счет по сумме двух встреч уже не моглось ни в плане оставшегося времени, ни в плане сил, которых в этой соковыжималке уже и не осталось.



Фото: FC Bayern via Getty Images/S. Mellar)

Луис Энрике празднует, вчистую переиграв своего более молодого коллегу. Который проводит в "Баварии" фантастическую работу, но даже этого не хватает для доминации над детищем непревзойденного испанца. Да, у мюнхенцев есть соблазн покритиковать главного арбитра встречи Жоау Пиньейру из Португалии, который в спорных ситуациях частенько принимал сторону парижан. Особенно в первом тайме, когда неудачный вынос ПСЖ из своей штрафной случайно прилетел в руку Жоау Невешу, что в глазах арбитра не потянуло на пенальти. Да и были основания выписать вторую желтую Нуну Мендешу после того, как на 29-й минуте португалец прервал атаку "Баварии" рукой, в которую мяч отскочил от газона. Простил.

Но пенять на судью – все же повод не искать причины в себе. Мюнхенцы же проиграли уж точно не из-за фемиды, а потому, что план соперника работал заметно лучше.





Луис Энрике главный тренер ПСЖ Мы очень счастливы. Жизнь непроста для тренеров и игроков, ведь надо сначала отпраздновать и насладиться сегодняшним вечером, а затем размышлять о финале. На мой взгляд, мы это заслужили. Показали высокий уровень мастерства и знали, когда защищаться, а когда атаковать.

ПСЖ долго мучился в поисках того, кто сумеет грамотно воспользоваться составом, в который вбухано сотни миллионов евро. Луис Энрике стал для них человеком, который вывел клуб во второй подряд финал Лиги чемпионов. И в третий в своей карьере – самый первый, и победный, был с "Барселоной" в 2015-м. На горизонте маячит третий "ушастый" кубок.

И невероятная гордость, что в отличие от прошлого сезона, который стал победным в исполнении парижан, в этом обороной верховодит Матвей Сафонов. А он, к слову, стал первым россиянином, который попал в главный матч турнира дважды. И, если все будет в порядке со здоровьем, наверняка сыграет в этом финале. Прошлый же он провел на скамейке под Джанлуиджи Доннаруммой, который уже давно смотрит матчи ЛЧ этого сезона по телевизору вместе с одноклубниками по "Манчестер Сити".

ПСЖ стал лишь пятой командой в XXI веке, которой удалось попасть в финал ЛЧ два раза подряд. "Бавария" же не появлялась там аж с 2020-го. Компани наверняка сделает выводы: он больше не спорный вариант, пришедший в клуб из провалившего сезон английского "Бернли" в 2024-м, а тренер, который способен ставить один из самых ярких и мощных перфомансов в мире. Просто надо подкрутить еще пару винтиков.

Парижане же встретятся в Будапеште 30 мая с лондонским "Арсеналом", который ранее прошел мадридский "Атлетико". Фанатов снова ждет битва противоположных стилей – одна из лучших атак против выдающейся обороны лондонцев Микеля Артеты. Годом ранее на месте англичан был миланский "Интер", и отлетел со своими заградительными сетями 0:5. Как сложится в этот раз – невероятная интрига.

