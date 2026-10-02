СМИ рассказали подробности неудачной смертной казни женщины в США

Приговоренная к казни женщина выжила после двукратного введения смертельной инъекции в США. Почему так произошло и что ждет ее впереди – в материале Москвы 24.

"Ничего из этого не было нормальным"

Фото: legion-media.com/Christian Witkin

Приговоренная к смерти 50-летняя Криста Пайк выжила после исполнения казни в американском штате Теннесси. Уникальный случай произошел 30 сентября, за ним наблюдали журналисты.

По данным СМИ, сначала ей ввели первую дозу смертельной инъекции, однако кончина не наступила. Тогда, согласно регламенту, ей вкололи еще одну, но и после этого Криста осталась жива.





Кэтрин Суини репортер, наблюдавшая за казнью Кристы Пайк После двух инъекций она прерывисто дышала. В какой-то момент она подняла голову и огляделась. Она сказала, что у нее горит и болит какое-то место, и спросила, нормально ли это. Ничего из этого не было нормальным.

После этого ее доставили в больницу, состояние оценивалось как критическое. По словам адвоката Рэнди Спайви, подзащитная получает медицинскую помощь, прогнозы о дальнейшем состоянии осужденной остаются туманными.

Губернатор штата Теннесси Билл Ли поручил провести "всестороннюю независимую проверку" обстоятельств произошедшего, сообщило агентство Associated Press. Он также распорядился приостановить все казни в штате как минимум до конца года.

Ранее защита Пайк заявляла, что введение инъекции может быть мучительной процедурой для нее из-за тонких вен и тромбоцитоза. Ее дальнейшая судьба остается неопределенной, поскольку в тюремном протоколе не описаны действия в случае выживания после второй дозы смертельной инъекции, сообщило издание The Dallas Morning News.

"Это худшее из того, что мы видели, и оно не похоже ни на одну другую неудачную казнь в современную эпоху. Такого прецедента не существует", – заявила исполнительный директор Центра информации о смертной казни Робин Махер.

По данным СМИ, это уже второй случай, когда в Теннесси возникли проблемы с введением смертельных препаратов, произошедший в 2026-м. Ранее в мае была отменена казнь, потому что медики не нашли вену у приговоренного.

Казнить нельзя помиловать

Фото: AP Photo/George Walker IV

Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в штате Теннеси более чем за 200 лет: предыдущий подобный приговор был приведен в исполнение в 1820-м.

При этом казни женщин в целом являются редкими по всей Америке. С 1976-го, когда Верховный суд восстановил эту меру наказания, к ней были приговорены 18 женщин, что составляет около 1% от всех казней.

Губернатор штата Теннеси отклонил прошение о помиловании Кристы 28 сентября, однако за час до начала казни местный федеральный суд постановил отложить смертельную процедуру. В итоге Верховный суд США отменил это решение спустя несколько часов.

Убийство на почве ревности

Фото: AP Photo/George Walker IV

Кристу Пайк приговорили к смертной казни за убийство, совершенное в 1995 году. Тогда ей было 18 лет, а жертве – Коллин Слеммер – 19.

Согласно версии обвинения, Пайк вместе с 17-летним сообщником заманила девушку, с которой училась в одном заведении, в безлюдное место. Там преступники жестоко пытали и убили жертву. СМИ также сообщали, что Пайк забрала кусок черепа жертвы в качестве трофея. Мотивом расправы стало то, что Криста приревновала Слеммер к своему молодому человеку. Злоумышленников задержали через 36 часов после убийства.

Дело вызвало широкий резонанс в обществе из-за юного возраста фигурантов, жестокости, а также вырезанного на теле убитой сатанинского символа (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистской организацией и запрещено). Криста Пайк не отрицала вину, однако ее защита придерживалась мнения, что смертная казнь – слишком суровое наказание. Также адвокаты просили суд обратить внимание на то, что Криста в детстве пережила физическое и сексуальное насилие, кроме того, у нее есть диагностированные психические расстройства.

Сообщника Пайк приговорили к пожизненному заключению в 1996-м. При этом, по данным СМИ, соучастницей женщины также была ее подруга, но в итоге она получила условный срок.

