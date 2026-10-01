Директор Бурунова рассказала, почему актер перестал опекать зубра Мухомора

Актер Сергей Бурунов прекратил помогать зубру Мухомору из Приокско-Террасного заповедника, шефство над которым взял в 2022-м, утверждают СМИ. Однако в команде звезды восприняли ситуацию иначе. Подробности – в материале Москвы 24.

"Сергей очень любит Мухомора"

Актер Сергей Бурунов больше не содержит зубра Мухомора из Приокско-Террасного заповедника в Московской области: знаменитость перестала перечислять деньги на его опеку.

По данным СМИ, история началась еще в 2022 году: тогда Бурунов посетил с экскурсией питомник, где ему предложили "усыновить" одного из трех зубров, которые появились на свет годом ранее. Выбор Сергея пал на "ленивого" Мухомора. Поначалу артист регулярно навещал питомца и привозил ему лакомства – отборные яблоки и морковь. При этом содержание Мухомора обходилось актеру примерно в 100 тысяч рублей в год, однако в 2026-м денежные перечисления прекратились.

В свою очередь, директор звезды Анастасия Сайфулина рассказала, что договор на "усыновление" животных из заповедника действует один год. После этого зубры переезжают из питомника в другие регионы, чтобы расширять популяцию, сообщает телеканал "360".





Анастасия Сайфулина директор Сергея Бурунова Сергей очень любит Мухомора и действительно ездил его навещать, ну, вернее, смотреть на него издалека, потому что зубр быстро вырос и стал совсем большим зверем.

Она также отметила, что участие Бурунова в жизни Приокско-Террасного заповедника привлекло внимание к этому месту.

"Бросить животное нельзя"

Представители Приокско-Террасного заповедника подтвердили журналистам слова директора актера.





представители Приокско-Террасного заповедника Бросить животное нельзя, просто год усыновления давно прошел, и Бурунов решил его не продлевать. Мы никогда сами не связываемся с теми, кто берет шефство над нашими питомцами. Если люди хотят, то они продлевают договор, если не хотят – не продлевают.

Также в учреждении пояснили, что после прекращения финансирования шефство над питомцем могут оформить другие желающие, поэтому проблем у Мухомора быть не должно.

"Программа усыновления постоянно действует у нас с 2004 года, и за это время человек, который заботится о конкретном животном, вполне может поменяться", – добавили в заповеднике.

При этом ведущий специалист по связям с общественностью Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов добавил, что претензий к актеру нет, потому что Бурунов не "бросал" животное, как передали некоторые издания, сообщает телеканал "360".

По его словам, помощь зубру не ограничивалась лишь финансами: актер неоднократно навещал Мухомора, привозил подарки, приезжал в заповедник один и с волонтерами, высаживал деревья.

"Ничего плохого Сергей не сделал. Он сделал только хорошее", – отметил специалист.

Маслов также рассказал, что Мухомор чувствует себя хорошо, живет в собственном загоне и является отцом семейства со множеством телят.

