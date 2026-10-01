Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 12:40

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Директор Бурунова рассказала, почему актер перестал опекать зубра Мухомора

"Решил не продлевать": почему Сергей Бурунов перестал опекать зубра Мухомора

Актер Сергей Бурунов прекратил помогать зубру Мухомору из Приокско-Террасного заповедника, шефство над которым взял в 2022-м, утверждают СМИ. Однако в команде звезды восприняли ситуацию иначе. Подробности – в материале Москвы 24.

"Сергей очень любит Мухомора"

Фото: телеграм-канал "Сергей Бурунов"

Актер Сергей Бурунов больше не содержит зубра Мухомора из Приокско-Террасного заповедника в Московской области: знаменитость перестала перечислять деньги на его опеку.

По данным СМИ, история началась еще в 2022 году: тогда Бурунов посетил с экскурсией питомник, где ему предложили "усыновить" одного из трех зубров, которые появились на свет годом ранее. Выбор Сергея пал на "ленивого" Мухомора. Поначалу артист регулярно навещал питомца и привозил ему лакомства – отборные яблоки и морковь. При этом содержание Мухомора обходилось актеру примерно в 100 тысяч рублей в год, однако в 2026-м денежные перечисления прекратились.

В свою очередь, директор звезды Анастасия Сайфулина рассказала, что договор на "усыновление" животных из заповедника действует один год. После этого зубры переезжают из питомника в другие регионы, чтобы расширять популяцию, сообщает телеканал "360".

Сергей очень любит Мухомора и действительно ездил его навещать, ну, вернее, смотреть на него издалека, потому что зубр быстро вырос и стал совсем большим зверем.
Анастасия Сайфулина
директор Сергея Бурунова

Она также отметила, что участие Бурунова в жизни Приокско-Террасного заповедника привлекло внимание к этому месту.

"Бросить животное нельзя"

Фото: телеграм-канал "Сергей Бурунов"

Представители Приокско-Террасного заповедника подтвердили журналистам слова директора актера.

Бросить животное нельзя, просто год усыновления давно прошел, и Бурунов решил его не продлевать. Мы никогда сами не связываемся с теми, кто берет шефство над нашими питомцами. Если люди хотят, то они продлевают договор, если не хотят – не продлевают.
представители Приокско-Террасного заповедника

Также в учреждении пояснили, что после прекращения финансирования шефство над питомцем могут оформить другие желающие, поэтому проблем у Мухомора быть не должно.

"Программа усыновления постоянно действует у нас с 2004 года, и за это время человек, который заботится о конкретном животном, вполне может поменяться", – добавили в заповеднике.

При этом ведущий специалист по связям с общественностью Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов добавил, что претензий к актеру нет, потому что Бурунов не "бросал" животное, как передали некоторые издания, сообщает телеканал "360".

По его словам, помощь зубру не ограничивалась лишь финансами: актер неоднократно навещал Мухомора, привозил подарки, приезжал в заповедник один и с волонтерами, высаживал деревья.

"Ничего плохого Сергей не сделал. Он сделал только хорошее", – отметил специалист.

Маслов также рассказал, что Мухомор чувствует себя хорошо, живет в собственном загоне и является отцом семейства со множеством телят.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика