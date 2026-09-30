В Сети призвали Дженнифер Лопес выйти замуж за собственного телохранителя

Охранник певицы Дженнифер Лопес стал звездой социальных сетей благодаря эффектной внешности и трогательной заботе о знаменитости. Фанаты певицы даже посоветовали ей начать с ним роман. На телохранителей каких звезд обращали внимание в Сети, читайте в материале Москвы 24.

Дженнифер Лопес

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jlo

В Сети завирусилось видео, на котором певица появляется вместе со своим охранником. Мужчина помогает артистке выйти из машины и сопровождает под руку по красной дорожке.

Поклонники знаменитости стали монтировать ролики, где она запечатлена вместе с телохранителем. В комментариях под такими видео пользователи отметили, что сотрудник предупредителен и в любой ситуации на шаг впереди дивы: подаст руку в нужный момент, отгородит от настойчивых фанатов, не даст упасть. Некоторые фанаты даже призвали Лопес обратить внимание на харизматичного мужчину и начать с ним роман.

Сама Дженнифер тоже опубликовала серию кадров с Миланской недели моды, на которых охранник засветился на большинстве снимков.

"Очень красив", "выходи замуж за своего телохранителя, твой мужчина уже рядом", "мы и так шипперили тебя с твоим охранником, и тут ты делишься этими фотографиями", "они хорошая пара", "этот человек хорошо о тебе заботится", "телохранитель в каждом кадре – она знает, что мы знаем", "мэтч, созданный небесами, – Джей Ло и ее охранник", – высказались подписчики.

Однако внимательные фанаты заметили, что на безымянном пальце левой руки у мужчины есть кольцо, которое может оказаться обручальным.

Бейонсе

Охранник знаменитости привлек внимание пользователей Сети во время концерта в рамках мирового турне Renaissance 2023-м. Во время исполнения хита Energy на слове "немой" толпа замолчала. Один из таких флешмобов попал на видео – на нем заметили телохранителя певицы, который улыбнулся происходящему.

Ролик стал вирусным, и пользователи начали интересоваться, кто на видео. Выяснилось, что симпатичным парнем оказался Джеймс Плаза: по данным СМИ, он работал внештатным сотрудником службы безопасности. Кроме того, он профессиональный бодибилдер и победитель нескольких соревнований.

Также поклонники нашли блог Джеймса с тренировками и рецептами полезных блюд.

Кайли Дженнер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/timmm.c

Еще один яркий телохранитель был у блогера и предпринимательницы Кайли Дженнер – Тим Чанг. Мужчина прославился в период работы у девушки в 2018 году, когда в СМИ появились слухи, что именно он является настоящим отцом дочери Дженнер – Сторми. В итоге Чангу пришлось опровергнуть эти домыслы.

"Мое общение с Кайли и ее семьей ограничивалось исключительно профессиональными обязанностями", – заявил телохранитель.

Чанг работал не только с Дженнер, но и с ее сестрами Ким и Кортни, а также охранял их детей. Из-за повышенного внимания в Сети и привлекательной внешности мужчину начали приглашать в модельные агентства на фотосессии. По данным СМИ, до работы со звездами Тим служил в полиции Лос-Анджелеса.

Леди Гага

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/petervanderveenofficial

Охранник певицы запомнился благодаря выразительному взгляду и брутальной внешности. Питер Ван дер Вин родился в Нидерландах и работал в правоохранительных органах. После ухода со службы он завоевал почетное звание "Мистер Европа", а позже стал востребованным телохранителем.

Он работал с певицей в период с 2010-го по 2015-й, а затем вновь присоединился к ней в 2018 году. Именно поклонники Гаги дали ему прозвище Пит и отмечали в Сети его появление рядом со звездой. По данным СМИ, в одном из интервью Питер сказал, что считает Гагу своей сестрой.

Белла Хадид

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/simon.newton

Охранник Беллы Хадид, Саймон Ньютон, в свое время работал с Майклом Джексоном, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Однако пользователи Сети обратили на телохранителя внимание в моменты его появления на публике вместе с моделью. Поклонников привлекли его умение красиво одеваться и внешность, схожая с актером Джейсоном Стэтхемом. Даже модные издания отмечали стиль мужчины, в том числе журнал Vogue.

По данным СМИ, после 16 лет службы в британской армии Саймон стал телохранителем у политиков высокого ранга, монархов и известных артистов. Одновременно он занимается актерской деятельностью.

"Работая с Беллой, я выбираю повседневные образы, как и она сама. Посудите сами, если я надену классический костюм, а она спортивный, то это будет смотреться немного глупо", – рассказал мужчина в одном из интервью.

Он также добавил, что все же больше любит костюм-тройку и иногда переделывает покупные вещи на свой вкус.

Лионель Месси

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/yasstcheuko

Яссин Чеуко, который работает телохранителем звезды сборной Аргентины, привлек внимание фанатов футболиста по всему миру своей самоотверженной службой. Ситуация особенно обострилась после того, как спортсмен переехал в США ради игры за "Интер Майами". Там охранник сопровождает своего звездного клиента повсюду, в том числе и на матчах.

Видео, как телохранитель Месси защищает его во время игр, периодически вирусились в Сети: например, в 2025 году Чеуко за несколько секунд пересек поле, чтобы остановить фаната, прорвавшегося через охрану стадиона ради общения с кумиром. Был и еще эпизод: в разгар перепалки между футболистами прямо на поле телохранитель Месси вмешался и оттолкнул двух игроков мексиканского клуба "Атлас". За это он был отстранен от участия в Кубке лиг.

По данным СМИ, Чеуко – бывший солдат армии США, "морской котик" с боевым опытом в Ираке и Афганистане, однако некоторые источники опровергают эти факты. Также герой – мастер боевых искусств, занимается боксом и тхэквондо, участвовал в нескольких боях ММА. Помимо этого, на охранника Мессии в социальной сети подписано более 1,5 миллиона человек. Свою славу Чуэко решил монетизировать и создал собственный бренд одежды.

