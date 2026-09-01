Собчак, Рудковская и Бородина проводили детей на торжественную линейку 1 сентября

Журналист Ксения Собчак и продюсер Яна Рудковская отправили детей на праздничную линейку в честь Дня знаний и поделились снимками в соцсетях. Кто из знаменитостей отвел наследников в начальную школу, а в чьей семье уже есть выпускники, расскажет Москва 24.

Ксения Собчак

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/xenia_sobchak

Журналист поделилась трогательными кадрами с Дня знаний в личном блоге. Проводить 9-летнего сына Платона на линейку также пришел отец мальчика – экс-супруг Собчак, актер Максим Виторган.





Ксения Собчак журналист, телеведущая Поздравляю всех с Днем знаний! Дорогие и любимые учителя, спасибо, что терпели нас, а теперь терпите наших детей. День скорби по летним каникулам отмечаем только вместе!

По данным СМИ, мальчик отправился уже в 3-й класс, обучение он проходит в столичной государственной школе, которую посещают дети чиновников и бизнесменов.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/tarasov23

Спортсмен рассказал в своих соцсетях, что накануне праздника ему пришлось отправиться в командировку в другой город, но это не помешало ему прийти на торжественную линейку к своим дочкам Милане и Еве. Тарасов рассказал, что всю ночь ехал на машине, чтобы успеть вернуться в Москву и проводить девочек во 2-й и 1-й класс соответственно.

Милана выглядела счастливой и уверенной, а первоклассница Ева казалась серьезной и сосредоточенной, но уже успела выбрать себе первую парту.

Дмитрий также поздравил всех подписчиков с праздником и пожелал позитивного настроя.

Ксения Бородина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/borodylia

Блогер и телеведущая поделилась в своих соцсетях серией снимков с дочерьми: девочки были в школьной форме, а Ксения выбрала строгий черный костюм с белым воротником и юбкой миди. Старшая наследница Бородиной Маруся пошла в 11-й класс, а младшая Теона – в 4-й.

"Мои девочки, удачного вам учебного года, мама вас очень любит и желает только побед, но со всеми поражениями мы тоже способны справиться", – трогательно напутствовала Ксения дочерей.

Знаменитость также поделилась кадрами с торжественной линейки и сделала коллаж, в котором совместила снимки с каждого 1 сентября старшей дочери Маруси за все 11 лет школы.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rudkovskayaofficial

Знаменитые супруги проводили старшего сына Александра, более известного как Гном Гномыч, в 7-й класс. Рудковская опубликовала фото в своих соцсетях: на празднике вместе со школьником, помимо мамы и папы, присутствовала бабушка. Яна также поздравила подписчиков с 1 сентября и первым днем осени, а сына игриво назвала "Сашка-семиклашка".

Подписчики тепло отреагировали на пост Рудковской.

"Трудяги, красивые, сплоченные", "сын – копия Яны", "новых знаний и сил в новом учебном году", "в добрый путь! Пусть год будет легким!", "смело двигайся вперед в учебе и воплощай свои мечты в жизнь, Саша!" – пожелали фолловеры.

Мот

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mmott23

Рэпер поделился в своих соцсетях совместной фотографией с 8-летним сыном Соломоном. Снимок сделан на фоне элитной гимназии Е. М. Примакова, которую выбирают многие знаменитости. По данным СМИ, мальчик пошел во 2-й класс.

"Всем любви к знаниям и знаний в любви", – лаконично поздравил подписчиков Мот.

Накануне рэпер поделился в беседе с 5-tv.ru, что сын очень любит читать, особенно детективы.





Мот рэпер Этот человек вообще читатель. Мы утром просыпаемся и думаем: "Где Соломон?" А Соломон первым делом просыпается и что делает? Сидит с книжками, читает.

Музыкант также рассказал, что сын интересуется не только детскими историями, но и более серьезными темами, например геополитикой, и даже выбрал себе подходящую книгу.