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30 июля, 07:30

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Посетители Московского зоопарка смогут сделать пандам подарок

Посетители Московского зоопарка смогут сделать пандам подарок

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Посетители столичного зоопарка смогут сделать пандам подарок в честь их дней рождений: 30 июля празднует Диндин, а 31 июля – Жуи. Гости могут поучаствовать в мастер-классах, которые подготовили на территории зоосада.

Отмечается, что все панды находятся в столице временно по договору аренды. Например, Жуи и Диндин Пекин передал на годовщину установления дипломатических отношений между Россией и КНР в 2019 году на 15 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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