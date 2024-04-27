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27 апреля, 15:30

Общество

Мужчина обнаружил змею на улице Красина в Москве

Мужчина обнаружил змею на улице Красина в Москве

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Москвич наткнулся на неизвестную змею на улице Красина. Ее окрас – тигровый желтый. По данным экспертов, змеи такого цвета бывают опасны.

Мужчина вызвал полицию, а правоохранители обратились к сотрудникам департамента природопользования. Они нашли гнездо змеи, вытащили ее и передали специалистам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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