Мужчина обнаружил змею на улице Красина в Москве

Москвич наткнулся на неизвестную змею на улице Красина. Ее окрас – тигровый желтый. По данным экспертов, змеи такого цвета бывают опасны.

Мужчина вызвал полицию, а правоохранители обратились к сотрудникам департамента природопользования. Они нашли гнездо змеи, вытащили ее и передали специалистам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



