Домашний тигр вырвался из клетки в Рязани. Животное держали в вольере на территории частного дома. Дикая кошка воспользовалась моментом, когда владелец открыл клетку, чтобы сфотографироваться, и убежала.

В Рязани пришлось объявить план перехват – несколько часов полиция вместе с МЧС ловили домашнего тигра. Прогулка животного закончилась для одного человека госпитализацией: тигр напал на мужчину и нанес ему травмы.

К операции подключили зоологов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.