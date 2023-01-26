Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Новости

Домашний тигр вырвался из клетки в Рязани

Домашний тигр вырвался из клетки в Рязани

"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке наступил праздник весны

Лошадь сбила пенсионерку в Уфе

Сотрудницы парусного клуба спасли чайку со склеенным клювом в Геленджике

"Актуальный репортаж": бортпроводники спасли кота, которого не пустили в Таиланд

В Московском зоопарке рассказали, как проходит реабилитация медведя Диксона

Медведь Диксон перешел на новую ступень реабилитации в Московском зоопарке

В Обнинске вскрыли квартиру и обнаружили там 100 кошек

Тюлень проник на автозаправку в Австралии

Котенка спасли на севере Москвы

Домашний тигр вырвался из клетки в Рязани. Животное держали в вольере на территории частного дома. Дикая кошка воспользовалась моментом, когда владелец открыл клетку, чтобы сфотографироваться, и убежала.

В Рязани пришлось объявить план перехват – несколько часов полиция вместе с МЧС ловили домашнего тигра. Прогулка животного закончилась для одного человека госпитализацией: тигр напал на мужчину и нанес ему травмы.

К операции подключили зоологов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионывидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика