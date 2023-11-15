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15 ноября, 07:45

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Самые большие аисты в мире появились в Московском зоопарке

Самые большие аисты в мире появились в Московском зоопарке

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В столичном зоопарке теперь можно увидеть самых больших аистов в мире. Они переехали в Москву из Краснодара.

Пока седлоклювые ябиру обживаются в авиарии – это теплый дом с личным бассейном возле Большого Пресненского пруда. Там птицы проведут зиму, а летом их выпустят на уличную территорию авиария.

Отмечается, что седлоклювые ябиру в естественной среде обитают только на западе и юге Африки. Эти птицы занесены в Красную книгу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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