"Актуальный репортаж": владельцы собак потребовали снять с продажи лекарство от паразитов

Владельцы собак в России требуют снять с продажи лекарство от паразитов "Оквет". На витринах оно представлено как аналог ушедшего из России "Бравекто".

Покупатели заявили о случаях отравления. Пока обошлось без смертельных исходов, но владельцы животных планируют написать заявление в полицию.

Что говорит производитель? Почему лекарство все еще в продаже? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.