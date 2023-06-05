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Общество

"Актуальный репортаж": владельцы собак потребовали снять с продажи лекарство от паразитов

"Актуальный репортаж": владельцы собак потребовали снять с продажи лекарство от паразитов

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Владельцы собак в России требуют снять с продажи лекарство от паразитов "Оквет". На витринах оно представлено как аналог ушедшего из России "Бравекто".

Покупатели заявили о случаях отравления. Пока обошлось без смертельных исходов, но владельцы животных планируют написать заявление в полицию.

Что говорит производитель? Почему лекарство все еще в продаже? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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