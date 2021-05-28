Новости мира: в Барселоне демонстранты облили полицейских краской

В Барселоне прошли демонстрации против выселения бездомных из заброшенных зданий. Участие в протестах приняли представители левой партии, которые выступают за отделение Каталонии от Испании. Они заявили, что при выселении людей нельзя задействовать спецназ. Манифестации закончились столкновениями с полицией, стражей порядка обливали краской и не давали пройти к домам. Трое полицейских получили ранения.

Башар Асад победил на выборах президента Сирии. Он набрал более 95% голосов. По официальным данным, в голосовании приняли участие более 78% избирателей. После объявления результатов люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие танцами и фейерверками. Асад занимает пост президента Сирии с 2000 года и будет руководить страной еще 7 лет, то есть в общей сумме 28 лет. До него почти столько же в Сирии правил его отец.

В США пять человек пострадали после того, как пожарная машина протаранила дом. Спасатели спешили на пожар и столкнулись с другой машиной и на огромной скорости съехали в стену, пробив ее насквозь. Обошлось без жертв, однако на борьбу с огнем пришлось отправить другой экипаж.



В Южной Каролине дети обезвредили вооруженного преступника. Мужчина ворвался в школьный автобус и потребовал от водителя покинуть кабину. Он отказался, чем крайне удивил налетчика. Школьники достали мобильный телефоны, начали снимать происходящее и буквально завалили бандита вопросами. Детей интересовало, что происходит, зачем мужчине оружие и не военный ли он. В итоге незадачливый злоумышленник просто вышел из автобуса. В тот же день его задержали.

Папа Римский Франциск во время визита в Латинскую Америку назвал бразильцев мало молящимся и много пьющим народом. Это произошло во время встречи папы с бразильским священником, который обратился к понтифику с просьбой молиться за народ республики.

Олимпиада в Токио может закончится появлением нового, самого страшного за всю историю пандемии штамма коронавируса. По крайней мере, так считают некоторые ученые. Они говорят о том, что на Игры съедутся люди из множества стран, то есть потенциальные носители самых разнообразных вариантов мутаций коронавируса. Последствия могут быть непредсказуемыми, считают медики. До старта Олимпиады остается меньше двух месяцев. При этом почти половина населения страны против ее проведения.

В Индии местный блогер привязал собаку к воздушным шарам и запустил ее в небо. Он, вероятно, надеялся собрать побольше лайков, но подписчики задумку не оценили. Под постом мгновенно появилось множество гневных комментариев, пользователи жалели несчастного пса. В итоге блогер удалил публикацию, но было уже поздно, вскоре его задержала полиция по обвинению в жестоком обращении с животными.