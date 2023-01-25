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Аномальные снегопады парализовали транспортную систему Японии

Аномальные снегопады парализовали транспортную систему Японии

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В Японии аномальные снегопады парализовали транспортную систему. Так, 400 самолетов внутренних авиалиний не смогли взлететь. Об этом свидетельствуют данные крупнейших авиакомпаний страны.

Кроме того, свыше 10 автомагистралей по всей стране заблокировали снежные заносы. Помимо этого скоростные экспрессы прекратили движение между городами Фукусима и Синдзе на северо-востоке Японии. На других линиях количество составов пришлось сократить, а часть поездов сбросили скорость.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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