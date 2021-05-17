Извергающийся вулкан Фаградальсфьядль выставили на торги

В Исландии продают извергающийся вулкан Фаградальсфьядль. Участок земли, на котором расположена огнедышащая гора, принадлежит фермерскому хозяйству, владельцы которого решили избавиться от такой беспокойной недвижимости. При этом стоимость пока не разглашается.

Власти страны уже заявили, что выкупать вулкан не будут, но если новые владельцы оставят гору доступной для туристов, готовы вложиться в инфраструктуру вокруг нее.

Фаградальсфьядль пробудился 19 марта после шести тысяч лет сна. Он выбросил в воздух фонтан лавы высотой 100 метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.