Новости мира: парижские мусорщики устроили погром в мэрии

В Париже мусорщики устроили погром. На кадрах видно, как люди громят мусорные баки и разбрасывают документы по зданию мэрии. Поводами для протестов стали сокращение отпусков и санитарные условия работы. Мэр округа Жером Куме осудил акцию на своей странице в Twitter.

В Китае студенты более 30 часов держали в заложниках 55-летнего директора колледжа. Так они выступили против слияния своего колледжа с другим – менее престижным учебным заведением. Абитуриенты боялись, что после этого их дипломы обесценятся на рынке труда. Акцию студентов разогнали, но своего они добились. Власти уже объявили о приостановлении слияния учебных заведений.

В окрестностях Иерусалима продолжают тушить лесные пожары. Пламя вплотную подступило к жилым поселениям. Идет эвакуация жителей. В зоне ЧП перекрыли трассы, не ходят поезда. С огнем борются более 70 бригад спасателей, два вертолета и десять пожарных самолетов. Как пишут местные СМИ, из-за пожаров было прервано судебное заседание в иерусалимском окружном суде по делу действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Нарастает напряжение накануне предстоящей встречи Байдена и Путина 16 июня в Женеве. Лидеры государств встретятся в Вилле Ла Гранж XVIII века, которая находится на берегу Женевского озера. Байден уже готовится к переговорам. Президент Штатов пытается даже заручиться поддержкой военных. Он выступил перед служащими американской базы в Британии. Его речь звучала весьма убедительно, и выглядел он при этом победоносно.

Из-за обрушения дома в Мумбаи погибли не менее 11 человек. Многие жильцы пострадали, их перевезли в больницы. На месте обрушения идут спасательные работы. Под обломками могут оставаться люди. Из соседнего аварийного здания эвакуируют жильцов. Обрушение могло быть вызвано осадками. В Индии начинается сезон дождей, в Мумбаи прошел первый в этом году муссонный ливень.

С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с рядом стран. Это Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Также возможны чартеры в Албанию. Почти на всех направлениях действует квота на полеты между Москвой и столицей другой страны – максимум два рейса в неделю. Один рейс остается для маршрутов из Москвы в Люксембург, Бейрут и албанскую Тирану. Вместе с тем теперь можно чаще летать в Грецию, Армению и Сербию. Также количество рейсов в Минск увеличили аж до 10 раз в неделю.