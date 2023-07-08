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В США запустили гигантский цифровой экран в форме шара

В США запустили гигантский цифровой экран в форме шара

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В США запустили гигантский цифровой экран в форме шара. Это огромное здание-сфера, установленное посреди новой концертной площадки. Поверхность шара оснащена миллионом светодиодов. Он переливается разными красками и даже может принять вид Земли или Луны. Пока что экран тестируют, но пользователи соцсетей уже мечтают посмотреть в таком формате сериал. Высота купола – 111 метров, а стоимость больше двух миллиардов долларов. На сегодня это самая большая сферичесая постройка в мире. Внутри купола могут разместиться почти 20 тысяч человек. Официальное открытие площадки состоится в сентябре.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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