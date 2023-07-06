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Мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца в Лондоне и начал угрожать, что причинит себе увечья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, неизвестный в 17:23 (в 19:23 по московскому времени) подошел к воротам дворца и приковал себя наручниками. Полицейские, которые находились в этом районе, оперативно подошли к нему. Предполагается, что мужчина старше 30 лет.

"На месте присутствует также лондонская скорая помощь. Полиция пытается поговорить с мужчиной и довести ситуацию до спокойного разрешения, чтобы обеспечить его безопасность и благополучие", – говорится в сообщении.

Недалеко от Букингемского дворца расположена лондонская резиденция короля Великобритании Карла III. По данным СМИ, в момент происшествия там находились сотни туристов.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошел бытовой конфликт между тремя мужчинами. Ссора закончилась стрельбой, в результате которой травмы получили два человека. Правоохранители задержали стрелявшего, он был доставлен в ОМВД для разбирательства.

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