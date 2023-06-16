Лихачев заявил, что рынок атомных технологий в США и Европе будет неинтересен "Росатому"

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Рынок атомных технологий в США и Европе будет неинтересен "Росатому". Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Рынок США, видимо, будет для нас где-то закрыт, где-то так зарегулирован, что неинтересен будет нам в конечном итоге" – сказал Лихачев в интервью телеканалу Россия 24.

По словам директора "Росатома", рынок Европы также будет неинтересен, потому что будет ограничен и насыщенностью собственных технологий, и политическими рамками.

Лихачев заявил, что госкорпорация связывает свое будущее и программу развития на десятилетия вперед не с этими территориями, а с "растущими, иногда даже дерзко растущими" экономиками других стран мира.

Ранее сообщалось, что в Египте приступили к строительству третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" с участием России. Первую в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в 2022 году.



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