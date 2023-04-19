США предупредили "Росатом" об американских технологиях на Запорожской АЭС – СМИ

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Министерство энергетики США предупредило российскую госкорпорацию "Росатом", что на Запорожской АЭС находятся американские технологии и техническая информация, которая подлежит экспортному контролю со стороны Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN.

В Минэнерго США подтвердили подлинность письма и заявили, что оно было направлено 17 марта 2023 года.

В письме указывается, что доступ без авторизации к технологиям и данным, которые подлежат экспортному контролю, является нарушением законодательства США.

Американское ведомство не пояснило, почему письмо было направлено только сейчас. Кроме того, в Минэнерго США не сообщили о получении ответа от "Росатома".

Ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС. Вместе с ним на станцию прибыли три инспектора, которые приехали для ротации, и семь граждан, которые являются представителями департамента безопасности и поддержки ООН. Инспекторы останутся на станции примерно на два месяца.