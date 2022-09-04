В Германии не хватает мест для беженцев с Украины. Как пишут СМИ, об этом заявили уже в 12 из 16 федеральных земель ФРГ. Там установили блокировку системы первичного распределения беженцев.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Германии, с начала российской спецоперации в ФРГ из Украины прибыли более 980 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.