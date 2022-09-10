Собянин и Путин открыли крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы"

На ВДНХ запустили колесо обозрения "Солнце Москвы". Его открыли Владимир Путин и Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка "Зарядье".

"Солнце Москвы" – самый большой подобный аттракцион в Европе, его высота – 140 метров. На колесе есть закрытые кабины, при этом каждую шестую из них сделали с прозрачным полом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.