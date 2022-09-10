Собянин и Путин открыли крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы"

В Москве состоялось долгожданное событие – запустили колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Владимир Путин и Сергей Собянин принимали участие в открытии аттракциона в режиме видео-конференц-связи.

"Солнце Москвы" – это самый большой подобный аттракцион в Европе. Его высота составляет 140 метров. Кататься можно в закрытых кабинах, каждая шестая из которых с прозрачным полом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.