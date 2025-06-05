Путин поручил оказать помощь пострадавшим при подрывах мостов под Брянском и Курском

Теракты на железной дороге стали одной из ключевых тем совещания, которое провел Владимир Путин с членами правительства. Президент выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять все необходимые меры для помощи пострадавшим.

По его словам, удары по мостам были целенаправленными и направлены против гражданских лиц, им дана квалификация террористических актов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил, что за организацией атак стоят спецслужбы Украины. На месте подрывов обнаружены следы взрывчатки иностранного производства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что медицинскую помощь получили 120 пассажиров, в больницах остаются 35 человек, включая 3 детей. Тяжелых пациентов нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.