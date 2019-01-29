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29 января 2019, 18:15

Город

Москвич пожаловался на рабочих, которые изуродовали фасад особняка XIX века

Москвич пожаловался на рабочих, которые изуродовали фасад особняка XIX века

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Скандал разразился после ремонта в столичном особняке XIX века. Его провели два года назад, однако на результат внимание обратили только сейчас. Москвич выложил в соцсети фотографии до и после работ.

Речь идет о фасаде бывшего доходного дома Константинова в Сверчковом переулке. Он был украшен горельефами с изображением женщин. После того, как к ним приложили руку современные мастера, изящные прежде фигурки стали похожи на топорные статуи каменного века. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео город культура Олег Шоммер
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