В Сети появилось видео инцидента с бизнес-джетом Gulfstream авиакомпании Jet Air Group, который прилетел в Шереметьево из Баку. При посадке борт выкатился носовой стойкой за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров.

В самолете находились по разным данным пять или шесть человек, они не пострадали, а вот воздушное судно сильно повреждено. Из-за происшествия временно сбился график полетов в Шереметьеве. Начата прокурорская проверка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.