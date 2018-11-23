Следователи осмотрели Boeing, сбивший насмерть человека в Шереметьеве

Следователи осмотрели Boeing, который насмерть сбил человека в Шереметьево. Проверку удалось провести минувшей ночью, как только лайнер вернулся из Греции в Москву.Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Также в качестве свидетелей по уголовному делу допросят пилотов. Во вторник вечером Boeing 737, направлявшийся из Шереметьева в Афины, при рулении на взлет сбил 25-летнего гражданина Армении. Мужчину должны были депортировать на родину, однако он сбежал от полицейских и оказался на летном поле. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.