Движение по улице Выборгской после пожара в Госархиве восстанавливается

Автомобильное движение по улице Выборгской от Ленинградского шоссе до улицы Адмирала Макарова восстанавливается. Оно было перекрыто из-за пожара в Государственном архиве литературы и искусства.

Сейчас спасатели закончили свою работу, практически вся спецтехника уже уехала.

Пожар в Госархиве произошел на 4 и 5 этажах. По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По предварительным оценкам работников архива, ценные документы, которые хранились в здании, не пострадали.

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