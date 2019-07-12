12 июля 2019, 17:15Происшествия
Движение по улице Выборгской после пожара в Госархиве восстанавливается
Автомобильное движение по улице Выборгской от Ленинградского шоссе до улицы Адмирала Макарова восстанавливается. Оно было перекрыто из-за пожара в Государственном архиве литературы и искусства.
Сейчас спасатели закончили свою работу, практически вся спецтехника уже уехала.
Пожар в Госархиве произошел на 4 и 5 этажах. По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По предварительным оценкам работников архива, ценные документы, которые хранились в здании, не пострадали.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.