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04 февраля 2019, 20:15

Происшествия

Сенатор Арашуков чуть было не объявил голодовку из-за тюремной еды

Сенатор Арашуков чуть было не объявил голодовку из-за тюремной еды

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Тюремная еда пришлась сенатору от Карачаево-Черкесии не по вкусу. Рауф Арашуков, арестованный по делу об убийстве, заявил, что не будет питаться в Лефортовской тюрьме и предпочитает дождаться продуктовой передачи. Но поскольку пока ему ничего не приносили, от голодовки он отказался и решил есть хотя бы суп.

В СИЗО он находится вместе со своим отцом Раулем. Тот подозревается в хищении газа и создании организованного преступного сообщества. Арашуковы были задержаны в среду, а 4 февраля условия их содержания оценили представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Арашуковы сидят в одиночных камерах недалеко друг от друга. Апартаменты старшего всего площадью восемь квадратных метров. Там нет горячей воды, зато есть старый холодильник и телевизор. На условия он не жалуется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия Станислав Кулик
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