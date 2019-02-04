Движение по Липецкой улице в центр перекрыто

Движение в центр полностью перекрыто в районе дома 23 по Липецкой улице (сразу после МКАД), сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Причиной ограничения стало скопление воды. Для поездок в центр горожанам в ближайшие часы советуют пользоваться другими магистралям – Варшавским или Каширским шоссе.

Сегодня утром из-за ДТП на Краснобогатырской улице возник сбой в движении трамваев. Они задерживались на четырех маршрутах, сейчас движение восстановлено.