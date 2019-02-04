Трамваи задерживаются из-за ДТП на востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Трамваи четырех маршрутов задерживаются из-за аварии на Краснобогатырской улице, сообщается в микроблоге в Twitter информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Речь идет о маршрутах № 2, 7, 11 и 46. В транспортном комплексе отметили, что маршруты временно изменены.

Ранним утром в Калашном переулке и на внутренней стороне Никитского бульвара движение перекрывали из-за пожара. В результате ЧП погибли четыре человека. Сейчас движение на участке восстановлено.