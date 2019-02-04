Движение трамваев восстановили на Краснобогатырской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение трамваев, которое было нарушено из-за ДТП, восстановили на Краснобогатырской улице. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Движение трамваев на улице Краснобогатырская восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трамваи четырех маршрутов задерживаются из-за аварии. Речь шла о маршрутах № 2, 7, 11 и 46. Они были временно изменены.