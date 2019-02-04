Червей нашли в легких курсантов суворовского училища в Ульяновске

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Курсанты суворовского училища в Ульновске оказались больны паразитарным заболеванием.

Представитель руководства училища заявил РИА Новости, что признаки заболевания выявлены у нескольких воспитанников в ходе флюорографического обследования в рамках ежегодной диспансеризации.

По его словам, данный факт не связан с организацией питания и санитарным состоянием заведения. Заболевание не передается от человека к человеку. Его разносчиком являются домашние животные.

В госпитализации никто из суворовцев не нуждается, угрозы их здоровью или распространению заболевания нет. Воспитанники прошли амбулаторное лечение, которое предусматривает прием нескольких таблеток.

3 февраля мать одного из курсантов сообщила радиостанции "Говорит Москва", что у учащихся были обнаружены "черви в легких". Позже стало известно, что в училище произошла вспышка эхинококкоза (вид паразитарной болезни).

Отмечалось, что в заболевание было обнаружено у 26 воспитанников училища. Всего в образовательном учреждении учатся 500 человек, еще 300 – персонал.