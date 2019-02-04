Восстановлено движение по двум полосам Липецкой улицы в сторону центра

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Движение транспорта по двум полосам Липецкой улицы в сторону центра города восстановлено. Об этом сообщает Twitter ЦОДД.

В Центре организации дорожного движения уточнили, что на остальных полосах продолжаются работы.

Днем 4 февраля движение в центр по Липецкой улице полностью перекрыли из-за скопления воды. Водителям советовали пользоваться Варшавским или Каширским шоссе.

Движение в сторону МКАД организовали по дублеру Липецкой улицы, а в сторону центра – по Загорьевскому проезду. Затем движение в сторону области было частично восстановлено. Автомобили пускали партиями по 10–20 машин. Также сообщалось о затруднениях в движении.

Позднее движение транспорта в сторону области полностью восстановили.

