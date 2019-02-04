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04 февраля 2019, 08:15

Происшествия

На Никитском бульваре после крупного пожара открыли движение автомобилей

На Никитском бульваре после крупного пожара открыли движение автомобилей

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На Никитском бульваре после крупного пожара открыли движение автомобилей. Этой ночью там горел элитный дом, где живут звездные семьи. На верхних этажах рухнули перекрытия.

По данным МЧС, погибли четыре человека. Один этаж выгорел полностью. Там жила с детьми дочь Юрия Башмета. В этом же доме находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской, Ингеборге Дапкунайте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия пожар Мария Рыбакова Иван Базанов
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