Найден пропавший самолет с футболистом Салой

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Пропавший легкомоторный самолет PA 46 Malibu, на котором летел футболист Эмилиано Сала, обнаружили на дне пролива Ла-Манш.

Как сообщил руководитель частной поисковой операции ученый-океанограф Дэвид Мернс в Twitter, обломки самолета были обнаружены утром 3 февраля.

"Отделение расследования авиационных происшествий выступит 4 февраля с заявлением", – написал он.

21 января Сала отправился из Нанта на базу своего нового клуба "Кардифф", который купил его за рекордные 20 миллионов евро.

Недалеко от острова Гернси пилот запросил разрешение на снижение, а затем самолет исчез с радаров на высоте около 700 метров.