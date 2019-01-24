Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с футболистом Салой

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Полиция острова Гернси прекратила поиски пропавшего в районе Ла-Манша самолета с футболистом "Кардифф Сити" Эмилиано Салой, сообщает РИА Новости.

Правоохранители отметили, что это непростое решение приняли, проанализировав всю доступную информацию и, зная о том, какое оборудование есть на борту самолета. Они подчеркнули, что шансы выжить у находившихся на борту людей крайне малы.

Район поисков составил 1700 квадратных миль. К спасательной операции были привлечены три самолета, пять вертолетов, две спасательные шлюпки, а также другие проходящие мимо суда и рыбацкие лодки.

Последний самолет, искавший пропавшее транспортное средство, а также тех, кто находился на борту, совершил посадку. И хотя активная фаза операции завершена, все суда и самолеты, находящиеся в том районе, по возможности будут искать следы воздушного судна.

Вечером 21 января аргентинский нападающий Эмилиано Сала отправился из Нанта в Кардифф на легкомоторном самолете Piper-Malibu. Футболист летел на базу своего нового клуба "Кардифф", который купил его за рекордные 20 миллионов евро. Недалеко от острова Гернси пилот запросил разрешение на снижение, а затем самолет исчез с радаров на высоте около 700 метров.

Поиски вели вертолеты британской и французской береговой охраны, а также спасательные катера. В районе предполагаемого крушения местная полиция обнаружила на воде предметы неустановленного происхождения. Имеют ли они отношение к самолету Piper-Malibu, пока неизвестно.

Позже стало известно, что Сала боялся лететь, поскольку его беспокоило техническое состояние воздушного судна. Об этом 28-летний футболист рассказал друзьям в аудиосообщении, которое он отправил прямо из кабины перед взлетом.

"Я на борту самолета, который, как кажется, сейчас развалится на кусочки, и я отправляюсь в Кардифф. Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, отправят ли они кого-то искать меня", – сказал он. Спортсмен также выразил сомнения, что его смогут найти, и признался, что ему страшно. Отец футболиста подтвердил подлинность аудиосообщения.