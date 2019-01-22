Легкий самолет пропал над Ла-Маншем

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Поиски легкого самолета Piper Malibu, пропавшего с радаров вечером 21 января, ведутся в проливе Ла-Манш. Следов аппарата пока не обнаружено, передает РИА Новости со ссылкой на полицию острова Гернси.

Самолет летел из французского Нанта в Кардифф. По предварительным данным, на борту находились два человека, в числе которых нападающий футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Воздушное судно успело запросить снижение над островом Гернси, после чего связь с ним оборвалась.

Накануне поисковую операцию прекратили поздно ночью из-за сильного ветра и ухудшения видимости. Рано утром спасатели возобновили работу.