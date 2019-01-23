Футболист Эмилиано Сала боялся лететь на пропавшем над Ла-Маншем самолете

Фото: ТАСС/Panoramic

Аргентинский футболист Эмилиано Сала, который находился на борту легкомоторного самолета Piper-Malibu, пропавшего над Ла-Маншем 21 января, боялся лететь. Спортсмена беспокоило техническое состояние воздушного судна. Об этом 28-летний футболист рассказал друзьям в аудиосообщении, которое он отправил прямо из кабины перед взлетом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я на борту самолета, который, как кажется, сейчас развалится на кусочки, и я отправляюсь в Кардифф", – сказал спортсмен. "Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, отправят ли они кого-то искать меня", – добавил он. Эмилиано Сала также выразил сомнения, что его смогут найти, и признался, что ему страшно. Отец футболиста подтвердил подлинность аудиосообщения.

Вечером 21 января аргентинский нападающий отправился из Нанта в Кардифф на легкомоторном самолете Piper-Malibu. Футболист летел на базу своего нового клуба "Кардифф", который купил его за рекордные 20 миллионов евро. Недалеко от острова Гернси пилот запросил разрешение на снижение, а затем самолет исчез с радаров на высоте около 700 метров.

Поиски ведут вертолеты британской и французской береговой охраны, а также спасательные катера. В районе предполагаемого крушения местная полиция обнаружила на воде предметы неустановленного происхождения. Имеют ли они отношение к самолету Piper-Malibu, пока неизвестно.