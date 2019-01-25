Кто такой Эмилиано Сала и почему его трансфер обернулся трагедией

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В четверг полиция острова Гернси (он находится в проливе Ла-Манш, между Францией и Великобританией) прекратила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, что это за игрок и все, что известно о его исчезновении.

Чем известен

Путь в большой футбол для Эмилиано Салы начался в аргентинской провинции Санта-Фе. До 15 лет мальчик выступал за клуб из родного городка Прогресо, пока его не заметили скауты футбольной академии "Проекто Кресера". Эта школа аффилирована с испанской "Мальоркой" и французским "Бордо". К последним впоследствии и попал Эмилиано.

В основной состав жирондинцев за три сезона Сала так и не пробился. В первый год "Бордо" отправил 20-летнего игрока в аренду в "Орлеан" из третьей по силе французской лиги. Там за 37 матчей аргентинский форвард наколотил 19 голов. Через год, в сезоне 2013/14, Эмилиано снова уехал в аренду – на этот раз в Лигу 2, где он, выступая за "Ньор", забил за сезон 18 мячей. Наконец Сала добрался до Лиги 1, но снова не в составе "Бордо". Жиродинцы на полгода отдали аргентинца в "Кан", где Эмилиано отметился пятью голами в 13 матчах.

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

После возвращения из аренды нападающий однозначно решил сменить клуб. И в 2015 году перешел из "Бордо" в "Нант". В первый же сезон в составе "канареек" Сала отлично проявил себя. Уже тогда им заинтересовался "Вулверхэмптон".

В январе 2016-го "волки" предложили за него четыре миллиона евро. Но президент "Нанта" Вальдемар Кита ясно дал понять: игрок не продается, потому что клуб возлагает на него большие надежды. И Сала их полностью оправдал. За 3 сезона в "Нанте" аргентинец забил 42 гола в 117 матчах.

Летом 2018-го Эмилиано Сала мог оказаться в турецком "Галатасарае", но "Нант" заблокировал трансфер. Тем не менее, полгода спустя нападающий перешел, но в другой клуб – "Кардифф Сити", выступающий в Английской премьер-лиге. Валлийцы предложили за аргентинского игрока рекордные для команды деньги – по данным британских СМИ, это 15 миллионов фунтов. 19 января Эмилиано Сала официально подписал контракт с "Кардиффом".

Что произошло

После объявлении о трансфере футболист решил слетать в Нант, чтобы решить личные вопросы и попрощаться с бывшими партнерами по команде. Аргентинец должен был вернуться в Кардифф в понедельник вечером. Однако во вторник утром стало известно, что частный самолет Piper PA-46, на борту которого находился игрок, пропал с экранов радаров вблизи Нормандских островов.

Спустя сутки аргентинское издание Ole опубликовало записи аудиосообщений из WhatsApp, которые Сала отправил своим друзьям и родителям в полете: "Привет, парни, как дела? Я совсем без сил. Сделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится. Завтра начну тренироваться с новой командой. Посмотрим, что получится".

Немногим позднее после этого сообщения Эмилиано отправил еще одно: "Как дела, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то на мои поиски. Папа, мне очень страшно".

Уже известно, что пилотом самолета был 60-летний британец Дэвид Ибботсон, инженер-газовщик из Северного Линкольншира, который имел большой опыт пилотирования легкомоторных самолетов. В "Кардиффе" уже заявили, что не имеют отношения к этому полету. По словам президента клуба Мехмета Далмана, Эмилиано предлагали организовать перелет, правда, за свой счет.

"Мы поговорили с игроком и спросили, хочет ли он, чтобы мы организовали его перелет в Кардифф, за который, честно говоря, все равно пришлось бы заплатить. Эмилиано отказался от нашей помощи и сам решал этот вопрос. Мы не занимались организацией этого рейса. Так что мы тоже хотим найти ответы, что же произошло и кто за это ответственен".

Есть ли шансы на спасение

Несмотря на то, что британские и французские специалисты, а также полиция Нормандских островов прошерстила около 1,7 тысячи квадратных миль, следы крушения самолета обнаружить до сих пор так и не удалось. На протяжении 80 часов в зоне предполагаемого падения летали три самолета и ​​пять вертолетов. Но все оказалось бесполезно.

Активный поиск было решено прекратить, хотя расследование инцидента по-прежнему ведется. Службы Гернси будут и дальше работать в поисках любых возможных следов самолета. Как говорится в заявлении полиции, "это будет продолжаться до бесконечности". Однако шансы на выживание на этом этапе крайне малы. Поэтому остается надеяться только на чудо. Но в данном случае даже в него верится с трудом.

Тимур Фехретдинов