Москвичам рассказали, как добраться до Лаго-Наки

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

В этот раз отправляемся в Лаго-Наки. Дорога из Москвы в Краснодар на самолете, затем автобусом до Майкопа и еще одним переездом до Лаго-Наки займет чуть более 5 часов. Билет на самолет от 3 тысяч рублей, автобусы дешевле.

На поезде ехать сильно дольше – 22 часа. На машине время в пути составит 17 часов, а за бензин придется отдать минимум 4 тысячи рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.