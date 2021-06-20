Авиакомпания "Победа" с 1 июля возобновит рейсы из Москвы в Анталью, причем сразу в два аэропорта. Купить билет можно уже с сегодняшнего дня, заявили в компании.

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