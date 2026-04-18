Москвичей предупредили об опасностях отдыха в странах с тропическим климатом. Специалисты Роспотребнадзора призвали пить только бутилированную воду, избегать льда в напитках и тщательно термически обрабатывать мясо и морепродукты.

Для защиты от болезней, передающихся через укусы насекомых, рекомендуется использовать средства для отпугивания паразитов и москитные сетки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.