Пассажиропоток в основные туристические города России увеличился почти на 90%

В столичных аэропортах наблюдаются очереди – москвичи улетают на отдых. Пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов рассказал, что в сравнении с доковидным периодом почти на 90% увеличился пассажиропоток в основные туристические города России – Сочи, Калининград, Анапа, Геленджик.

"Безусловно, это тенденции продолжатся и на эти выходные. На этих трех праздничных дня, по нашим оценкам, пассажиропоток в основные туристические города России вырастет практически на 50%, если сравнивать с летом 2019 года, когда не было коронавируса и все работало как обычно," – сообщил Власов.

Подробнее о том, что происходит в аэропортах перед длинными выходными, – в сюжете телеканала Москва 24.