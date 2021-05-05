Российские туристы пытаются покинуть Непал

Почти 500 россиян пытаются выбраться из Непала. Уже с 6 мая эта страна, в которой бушует третья волна коронавируса, закрывает границы.

Достать заветный билет удается далеко не всем. Большинство туристов находятся в значительном удалении от столицы и не успевают эвакуироваться. В горы можно вызвать вертолет, но такая эвакуация – удовольствие не дешевое и стоит примерно 5 тысяч долларов.

Туристам, которые встретили новость о закрытии перелетов в столице – Катманду – повезло больше, у многих из них билеты на родину уже на руках.

Среди тех, кто застрял в Непале, оказался и журналист Виктор Набутов. Он рассказал о том, что делать тем, кто не успевает покинуть страну до закрытия границ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.