Москвичам рассказали, как совершить бесплатную пересадку на маршрутах наземного транспорта

С начала осени столичные пассажиры совершили 1,5 миллиона бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев. Для удобства работает специальный сервис. Чтобы им воспользоваться, нужно привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложений "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов. С момента оплаты проезда совершить пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут. Необходимо повторно приложить карту к валидатору, чтобы пересадка была зафиксирована, деньги при этом не спишутся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.