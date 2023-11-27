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27 ноября, 19:15

Транспорт

Москвичам рассказали, как совершить бесплатную пересадку на маршрутах наземного транспорта

Москвичам рассказали, как совершить бесплатную пересадку на маршрутах наземного транспорта

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С начала осени столичные пассажиры совершили 1,5 миллиона бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев. Для удобства работает специальный сервис. Чтобы им воспользоваться, нужно привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложений "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов. С момента оплаты проезда совершить пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут. Необходимо повторно приложить карту к валидатору, чтобы пересадка была зафиксирована, деньги при этом не спишутся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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