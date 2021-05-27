Правительство Эстонии намерено прервать прямое авиасообщение с Белоруссией с 28 мая. Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Ранее стало известно, что белорусская авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, затрагивающим Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и Россию.

Полетов не будет с 27 мая по 30 октября 2021 в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны некоторых стран. Отменяются рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.