Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 5 баллов 27 апреля

Общая интенсивность движения на столичных дорогах 27 апреля составила 5 баллов. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском шоссе в сторону центра и на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля.

Днем локальные затруднения возможны в районах ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения на выездах из города по радиальным трассам. На движение могут повлиять строительные работы на Бутырской улице, а также возможные аварии на магистралях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.