Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро введено в график

На Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили движение, поезда ввели в график. Об этом сообщили в Дептрансе.

Ранее составы не ходили от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года", а в обратном направлении уехать можно было только с увеличенными интервалами.

Произошло это из-за того, что на пути упал человек. Он выжил. Очевидцы и сотрудники метро помогли мужчине подняться обратно на платформу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.